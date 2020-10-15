لبنان | غوتيريش رحب بانطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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غوتيريش
أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان، أن “غوتيريش رحب بانطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، في مقر “اليونيفيل”، في الناقورة جنوب لبنان”.
وأكد دوجاريك أن “الأمم المتحدة ملتزمة دعم الأطراف في المناقشات، على النحو الذي يطلبونه”.
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