لبنان | لأول مرة في لبنان … طاقم نسائي فقط في رحلة جوية بقيادة رولا حطيط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

رولا حطيط، الكابتن الذي لمع اسمها في مجال الطيران لتُصبح المرأة الأولى والوحيدة في لبنان التي تقود طائرة. ورغم مواجهة حطيط صعوبات عدة في البداية إذ لم تلقَ تشجيعاً من المحيط، إلا أنها استطاعت بجدارتها وتفوقها الحصول منذ سنوات على رتبة الكابتن وهي أعلى مركز يمكن للطيّار أن يصل إليه.

ونشرت الكابتن في شركة طيران الشرق الاوسط رولا حطيط على حسابها عبر “انستغرام” صورة تجمعها بطاقم طائرة جميعه من النساء.

وكتبت حطيط في تعليقها على الصورة:” كان لي الشرف أمس أن أكون قائدة طائرة جميع طاقمها من النساء للمرة الاولى في لبنان”.