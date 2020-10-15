طيران الشرق الاوسط
رولا حطيط، الكابتن الذي لمع اسمها في مجال الطيران لتُصبح المرأة الأولى والوحيدة في لبنان التي تقود طائرة. ورغم مواجهة حطيط صعوبات عدة في البداية إذ لم تلقَ تشجيعاً من المحيط، إلا أنها استطاعت بجدارتها وتفوقها الحصول منذ سنوات على رتبة الكابتن وهي أعلى مركز يمكن للطيّار أن يصل إليه.
ونشرت الكابتن في شركة طيران الشرق الاوسط رولا حطيط على حسابها عبر “انستغرام” صورة تجمعها بطاقم طائرة جميعه من النساء.
وكتبت حطيط في تعليقها على الصورة:” كان لي الشرف أمس أن أكون قائدة طائرة جميع طاقمها من النساء للمرة الاولى في لبنان”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لأول مرة في لبنان … طاقم نسائي فقط في رحلة جوية بقيادة رولا حطيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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