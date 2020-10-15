لبنان | هكذا علق السفير البريطاني على تأجيل الاستشارات

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السفير البريطاني
علّق السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ على طريقته على قرار تأجيل الاستشارات لتكليف رئيس للحكومة الى الخميس المقبل.
وكتب رامبلينغ على حسابه على “تويتر” هاشتاغ “استشارات” مرفقة بوجه تعبيري متجهم.
وكان قد أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم غد الخميس 15 تشرين الاول 2020 اسبوعاً أي الى يوم الخميس 22 تشرين الاول 2020 بالتوقيت نفسه، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها بحسب بيان عن مكتب الاعلام في الرئاسة. ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ضد تأجيل الاستشارات “ولو ليوم واحد”.
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