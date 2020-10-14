لبنان | باسيل يوجه رسالة إلى “كل من يتفلسف”!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 30 ثانية باسيل بعد تأجيل الإستشارات النيابية، غرد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على حسابه عبر “تويتر” حيث كتب: “لكل من يتفلسف ويتكهّن ويراهن: مع احترامنا لقرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتأجيل الاستشارات النيابية، فإنّ هذا لن يغيّر في موقفنا”.

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