كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة وئام وهاب غرد الوزير السابق ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه عبر “تويتر”: “ضغط فرنسي كبير لمنع تأجيل الإستشارات، حتى لو أتى الحريري بأغلبية ضعيفة والمشكلة الكل خائف من العصا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وهاب: ضغط فرنسي كبير لمنع تأجيل الإستشارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.