لبنان | عدد كبير من المصابين على متن رحلات وصلت إلى مطار بيروت في 11 و 12

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، انه “باستكمال فحوص ال PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 11/10/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص رحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 12/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربع وثمانين (84) حالة إيجابية. وجاءت نتائج 11/10/2020 كالتالي:

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية) وجاءت نتائج 12/10/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة ABY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ست وثلاثون حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (إثنان وعشرون حالة إيجابية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 1329 (ست عشرة حالة إيجابية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (حالة واحدة إيجابية)”.

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