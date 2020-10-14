آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 9:03 مساءً
صندوق النقد الدولي
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: الصندوق “على أتم استعداد” لمساعدة لبنان، لكنه بحاجة إلى شريك داخل الحكومة اللبنانية.
وأضافت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي على أتم الجهوزية للعمل مع لبنان من أجل حل مشاكله المالية وإعادة هيكلة ديونه. وأشارت إلى أنه “يد واحدة لا تصفق.. نحن جاهزون وعلى أتم استعداد لمساعدة لبنان؛ نحتاج شريكا.”
وكانت قد أبلغت جورجيفا سي أن أن خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي أن الانقسامات التي يعاني منها لبنان تكبل البلد وتحول دون إحراز تقدم على صعيد خطة اقتصادية جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | صندوق النقد الدولي يعلن استعداده مساعدة لبنان ولكن ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.