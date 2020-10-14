لبنان | إليكم ما جاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري … 30 حالة حرجة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 8:33 مساءً مستشفى رفيق الحريري والذي يستقبل حالات مصابة بفيروس كورونا صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19. وجاء في التقرير: – عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 587 فحصا. – عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85 Advertisements – عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 22 – عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 5 – مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 544 حالة شفاء – عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1 – عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30

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