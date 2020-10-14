لبنان | لجنة التربية دعت الى التعاون لخفض كلفة الانترنت للتعلم عن بعد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ 43 دقيقة

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة عند التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء 14/10/2020 برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط والنواب: حسين الحاج حسن، علي خريس، ايهاب حمادة، محمد الحجار.

كما حضر الجلسة المدير العام لاوجيرو عماد كريدية، المدير العام للصيانة والاستثمار باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز ناجي اندراوس، الخبير في مجال الاتصالات الدكتور علي حمية، الباحثة التربوية ساره سنجر، وذلك للاطلاع على مدى جهوزية وزارة الاتصالات من ناحية تأمين البنية التحتية اللازمة للتعلم عن بعد.

وقد شددت اللجنة على “أحقية كل طالب في التعلم عن بعد على الأراضي اللبنانية”، واطلعت من المعنيين في وزارة الاتصالات على القدرات التقنية والبنية التحتية اللازمة لهذا التعلم، كما دعت الى التعاون بين وزارة التربية ووزارة الاتصالات من ناحية تخفيض كلفة الانترنت على الطلاب في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، واعربت عن استعدادها للمساعدة من ناحية اصدار التشريعات اللازمة لمواكبة هذه المرحلة”.