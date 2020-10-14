لبنان | فصيلة تفتيشات المطار تضبط المزيد من الادوية المدعومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار الحد من عمليّات تهريب الادوية الى خارج الأراضي اللبنانية -نظراً لحاجة المواطنين اليها- لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني والمصلحة العامة.

بتاريخ 14-10-2020، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب كمية من الادوية المدعومة الى تركيا ومن بعدها الى مصر، وتوقيف المدعو:

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م. ع. (مواليد عام 1969، مصري)

وقد ضبط بحوزته /46/ علبة Saxenda، /34/ علبة Xgeva، /8/ علب Repatha، /40/ ظرف Navelbine، /19/ زجاجة Abraxane، /7/ زجاجات MabThera، /4/ زجاجات Caelyx، علبة واحدة من: Prolia، Humira، Lucentis.

بالتحقيق معه من قبل فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي، اعترف انه حضر الى لبنان بتاريخ 12 الجاري، بعد ان اتفق مع شخص من الجنسية المصرية وهو طبيب صيدلي بنقل هذه الادوية، حيث استلمها منه في أحد الفنادق في محلة الحمرا لقاء دفع ثمن تذاكر السفر له.

أودع الموقوف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الآخر