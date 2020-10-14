لبنان | جدول رحلات شركة طيران الشرق الأوسط لخريف شتاء 2020-2021

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها لخريف – شتاء 2020-2021 وذلك للفترة الممتدة من 25 تشرين الاول و لغاية 27 آذار 2021 وفق التالي:
” Departure from Beirut* Arrival to Destination* Departure from Destination* Arrival to Beirut*
Days of Operation
EUROPE
PARIS 7:50 11:35 13:40 18:55 DAILY
16:00 19:40 9:15 14:25 Monday, Wednesday,Friday,Saturday, Sunday
LONDON 7:35 10:45 12:10 18:50 Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday
FRANKFURT 7:15 10:40 12:00 16:50 Tuesday, Thursday, Friday, Sunday
BRUSSELS 7:00 10:40 11:40 16:50 Wednesday, Saturday
GENEVA 7:25 10:40 11:45 16:35 Monday, Friday
COPENHAGEN 14:30 17:45 18:45 23:50 Wednesday, Sunday
MADRID 8:55 13:15 14:45 20:15 Thursday
MILANO 8:05 11:05 12:05 16:40 Monday
ROME 8:30 11:10 12:20 16:30 Thursday
MIDDLE EAST
ISTANBUL 8:20 11:20 12:20 13:15 DAILY
16:35 19:35 20:35 21:30 DAILY
ATHENS 8:15 10:15 11:15 13:00 Thursday
18:00 20:00 21:00 22:45 Sunday
LARNACA 15:15 16:00 16:40 17:20 Thursday, Sunday
AMMAN 8:00 10:00 11:00 11:00 Monday, Thursday
CAIRO 8:00 9:30 10:30 11:45 Friday, Sunday
18:50 20:20 21:20 22:35 Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday
YEREVAN 7:50 12:00 13:00 13:00 Tuesday, Saturday
BAGHDAD 14:55 17:25 18:25 19:00 Monday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday
ERBIL 14:05 17:05 18:05 19:00 Thursday, Saturday
NAJAF 16:20 19:00 20:00 20:45 Thursday, Sunday
BASRA 14:30 17:30 18:30 19:45 Thursday
GULF
JEDDAH 16:10 19:40 20:40 22:10 Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday
RIYADH 16:55 20:10 21:10 22:45 Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday
DAMMAM 17:15 20:40 21:40 23:30 Thursday, Sunday
KUWAIT 17:15 20:30 21:30 23:00 Tuesday, Thursday
DOHA 10:30 14:10 15:10 17:20 Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday
ABU DHABI 8:00 13:05 14:05 15:35 Tuesday, Friday, Sunday
DUBAI 7:20 12:30 13:30 15:05 DAILY
16:15 21:25 22:25 0:00 Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday
AFRICA
ABIDJAN 9:05 16:25 17:55 03:00+1 Monday
9:05 14:30 16:00 02:45+1 Friday
LAGOS 9:05 15:05 Wednesday
19:15 2:45 Friday
ACCRA 9:05 14:30 Monday
9:05 15:50 17:20 02:00+1 Wednesday
*: Local Time
واشارت الشركة في بيان، الى ان “المعلومات الواردة في الجدول أعلاه قد تخضع للتحديت. على جميع المسافرين التأكد من شروط الدخول إلى الدول المتوجهين إليها وذلك على مسؤوليتهم الخاصة.
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center 961-626999 – [email protected] أو زيارة: https://bit.ly/3nPigw7 “.
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