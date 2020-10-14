لبنان | جعجع: لن نسمي لا الحريري ولا سواه في استشارات الغد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن جريمة المرفأ جريمة مكتملة الأوصاف ولن نسمح بأن تمرّ مرور الكرام ولكن لا نستطيع أن نحكم بشكلٍ جدّي قبل صدور الأحكام ونتابع التحقيقات وفي اللحظة التي يتظهر لنا فيها أنّ التحقيق لم يعد جدّياً ندرس كل الوسائل للتوجه نجو مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية.

وعن ترسيم الحدود البحرية، أشار جعجع في مؤتم صحفي عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية أنه أمر في بالغ الأهمية لأنه يُمكّن البلاد من الاستفادة من الثروات البحرية ولا توجّه للتطبيع مع إسرائيل لأننا نريد حلاً للقضية الفلسطينية قبل أيّ موضوع آخر ولا يُزايدنّ أحد علينا في هذا الأمر.

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وشدد على أن المبادرة الفرنسية قائمة على معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي وإن تركنا هذه المشكلة فسينهار لبنان قبل معالجة أي مشكلة أخرى ولحلّ هذه المشكلة تضمّنت المبادرة عدّة إصلاحات ولكي تتحقق فنحن بحاجة لحكومة إصلاحية

وقال: “لن نسمي لا الرئيس السابق سعد الحريري ولا سواه في استشارات الغد جعجع لأنّ المواصفات لتشكيل حكومة إنقاذ فعليّة غير موجودة في أيّ شخصيّة”.

وأضاف: “نحن مع المبادرة الفرنسية ولبنان بأمس الحاجة لحكومة إنقاذ وحكومة مهمة محددة، ونحن في ذكرى 17 تشرين اليوم، والشعب لا يريد أحداً من السياسيين ولكل هذه الاعتبارات نحن متمسكون بموقفنا بحكومة إنقاذية”.

وتابع: “نفهم الناس ونحن نمرّ بزمن رديء وبجب أن نتعاون مع بعضنا البعض وجهدنا يذهب لمساعدة الناس ولا يعتقد أحد أنّ هذه نهاية الكون فلنساعد بعضنا للوصول إلى أول “باب ضو” وأول باب من هذا القبيل هو الانتخابات النيابية المبكرة”.