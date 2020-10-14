لبنان | 10 إصابات جديدة في الكورة

الكورة
سجلت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، 10 حالات إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :
– راسمسقا : 3
– دده : 2
– بتوراتيج : 1
– أميون: 1
– أنفه: 2
_ قيد التحقق: 1″.
ودعت اللجنة الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة.
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