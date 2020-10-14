لبنان | 10 إصابات جديدة في الكورة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 01:27 مساءً - منذ 11 دقيقة

سجلت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، 10 حالات إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :

– راسمسقا : 3

– دده : 2

– بتوراتيج : 1

– أميون: 1

– أنفه: 2

_ قيد التحقق: 1″.

ودعت اللجنة الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة.