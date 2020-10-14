لبنان | مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: نتقيد بتمكين الـMTV الدخول الى القصر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 01:27 مساءً - منذ دقيقتين

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية التقيد بمضمون القرار القضائي، وبالتالي عدم منع محطة MTV التلفزيونية التي تديرها الشركة المدعية، من الدخول الى القصر الجمهوري لتغطية النشاطات في الامكنة المخصصة للاعلام، اسوة بسائر المؤسسات الاعلامية الأخرى.

وصدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: “انفاذا للقرار المعجل التنفيذ والنافذ على اصله والذي صدر وأفهم علنا بتاريخ 14/10/2020 عن القاضي المنفرد المدني المنتدب في بيروت الناظر في قضايا الامور المستعجلة كارلا شواح، بدعوى شركة “مر تلفزيون ش.م.ل” على الدولة اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة لرئاسة الجمهورية،

وبناء لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يعلن مكتب الاعلام التقيد بمضمون القرار القضائي، وبالتالي عدم منع محطة MTV التلفزيونية التي تديرها الشركة المدعية، من الدخول الى القصر الجمهوري لتغطية النشاطات في الامكنة المخصصة للاعلام، اسوة بسائر المؤسسات الاعلامية الاخرى”.