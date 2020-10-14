لبنان | مياه بيروت وجبل لبنان: امكانية تقسيط بدلات عام 2020 على دفعتين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 12:14 مساءً - منذ 4 دقائق

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، امكانية تقسيط بدلات المياه لعام 2020 على دفعتين، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، الاولى: قبل 30 تشرين الاول 2020 والثانية: قبل نهاية عام 2020″.

واشارت الى انه “لتحفيز المخالفين على تسوية اوضاعهم عمدت المؤسسة الى اتخاذ الاجراءات التالية:

1 – تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2020 لفترة اقصاها تاريخ 31/12/2022.

2 – الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات للعام 2019 وما قبله بنسبة 85% لغاية تاريخ 31/12/2020.

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3 – تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته 60% لاشتراكات المياه بالعيار و 78% لاشتراكات المياه بالعداد.

4 – تخفيض بدل تغيير اسم المشترك بنسبة 90%

5 – أصبح بامكان جميع المشتركين السابقين الذين يترتب عليهم ذمما مالية (بدلات مياه متوجبة على اشتراكاتهم السابقة) تسديدها او تقسيطها في دوائر التوزيع التابعين لها دون الرجوع الى المركز الرئيسي في جادة سامي الصلح – بدارو.

كما ذكرت المؤسسة جميع المشتركين بامكانية تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها او عبر مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال OMT او عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع لمؤسسة lb.gov.ebm او app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفاع الامنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت.

واعتبرت المؤسسة هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.