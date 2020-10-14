لبنان | رئيس الوفد اللبناني في مفاوضات الترسيم: خطوة أولى في مسيرة الألف ميل

آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 12:54 مساءً
الناقورة
انتهت منذ قليل الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في الناقورة.
وعلى الأثر، أعلن رئيس الوفد اللبناني في مفاوضات الترسيم العميد الركن بسام ياسين أن “لقاؤنا اليوم يطلق صفارة قطار التفاوض التقني غير المباشر ويشكّل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم الحدود الجنوبية وانطلاقاً من مصلحة وطننا العليا نتطلع لأن تسير عجلة التفاوض بوتيرة تُمكّننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة”.
وقال: “نتطلع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب عليها من التزامات مبنيّة على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرّية المداولات”.
وأضاف: “تثبيت محاضر ومناقشات اجتماعات التفاوض التقني غير المباشر كذلك الصيغة النهائية للترسيم يتمّ بعد تصديق السلطات السياسية اللبنانية المختصة عليها”.
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