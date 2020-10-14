لبنان | أمطار وغيوم في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 12:14 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يحتمل تساقط امطار محلية خلال الفترة الصباحية خاصة في شمال البلاد. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل: من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية مع تكون بعض الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يحتمل تساقط امطار محلية خلال الفترة الصباحية خاصة في شمال البلاد.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال والداخل.

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السبت: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 11 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية – غربية ، سرعتها بين 10و 30كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 75 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,42 ساعة غروب الشمس: 18,08