لبنان | خدمة الكترونية للاطلاع على بيانات المعاش التقاعدي غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 12:14 مساءً - منذ ساعتين وزارة المالية أعلنت وزارة المال أنه “اعتبارا من 15/10/2020 أصبح بإمكان المتقاعدين والمستفيدين كافة من معاش تقاعدي الاستفادة من خدمة الاطلاع على بيانات إفادة المعاش التقاعدي من خلال زيارة موقعها الالكتروني www.finance.gov.lb في القسم المخصص للتقاعد، بعد إدخال اسم المتقاعد الثلاثي والرقم التقاعدي الخاص به فقط، وذلك بهدف تسهيل أمور المتقاعدين وأصحاب العلاقة من المستفيدين من المعاش التقاعدي وعدم اضطرارهم للحضور إلى مركز الدائرة”.

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