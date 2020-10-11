كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أكتوبر 2020 10:20 مساءً - منذ 6 ثواني حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار يوم الجمعة الماضي إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص رحلات وصلت يوم أمس، وأظهرت النتائج وجود ثلاث حالات إيجابية. وجاءت نتائج يوم الجمعة عى الشكل التالي: Advertisements – رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية). وجاءت نتائج يوم أمس على الشكل التالي: – رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة: 3 حالات إيجابية على رحلات وصلت إلى بيروت خلال الساعات الـ 48 الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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