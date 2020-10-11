القصر الجمهوري في بعبدا
أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان أن “محطتي “أم تي في” و”الجديد” بثتا مساء اليوم معلومات ادعت انها مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون او لاوساطه عن موضوعي تشكيل “.الحكومة الجديدة والمفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية
واكد مكتب الاعلام ان “هذه المعلومات كاذبة ولا تمت الى الحقيقة بصلة، لان الرئيس عون لم يدل باي موقف او تصريح حول موضوعي الحكومة ومفاوضات الترسيم، وهو لم ولن يتصرف يوما من منطلق طائفي او مذهبي في أي من المواضيع المطروحة، بل ان مواقفه تفرضها دائما” المصلحة الوطنية العليا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: المعلومات التي بُثت على “أم تي في” و”الجديد” كاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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