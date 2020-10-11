لبنان | تنفيذاً لقرار الداخلية.. قرار بإقفال محاكم البترون وزغرتا والمنية والقبيات

إقفال محاكم في الشمال
قرر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد، إقفال محاكم البترون، زغرتا، المنية، والقبيات، وذلك في ضوء قرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفال بعض المناطق في لبنان، ومنها عدد من الأحياء في مدينة طرابلس وبلدات وقرى في محافظة لبنان الشمالي، وبعد التشاوى مع وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
وبالنسبة لباقي المحاكم في الشمال، أعلن رعد أن العمل فيها سيكون عاديا “مع الأخذ في الاعتبار عدم حصول محاكمات غيابية خلال هذة الفترة”.
يشار إلى أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي أصدر قراراً صباح اليوم يتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها.
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