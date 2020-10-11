- 1/2
- 2/2
بلدية رومية
شدد رئيس بلدية رومية عادل بو حبيب على أن “شمول المنطقة بقرار الإقفال الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات ظالم ومستغرب”، مشيرا إلى أن “وزارة الصحة تواصل احتساب المصابين بفيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي على أنهم من البلدة، في حين أنهم في مكان معزول ومقفل”.
وأكد، في بيان، أن “عدد الإصابات بالفيروس في نطاق بلدية رومية، منذ انتشاره قبل أشهر وحتى اليوم، ضئيل ولا يوازي عدد المصابين في أسبوع واحد في مناطق أخرى، لم تخضع لقرار الإقفال. وقد قامت البلدية بدورها في هذا الإطار لجهة الوقاية والفحوصات المجانية”.
وطالب بـ”ضرورة أن تبادر وزارة الصحة إلى فصل السجناء المصابين بالفيروس عن المناطق التي تقع فيها هذه السجون، خصوصًا في رومية”، لافتًا إلى أن “لا إصابات جديدة في البلدة، والإصابات القديمة قليلة جدًا، وهي تتماثل إلى الشفاء تباعًا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية رومية: شمول المنطقة بقرار الإقفال ظالم ومستغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.