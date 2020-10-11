تفاقم أزمة الدواء في لبنان
أشار نقيب الصيادلة غسان الأمين إلى أن “الصيدليات فارغة من الأدوية، وأنا حذرت منذ أكثر من 6 أشهر ولا زلت أحذر من وضع الصيدليات المأساوي، واليوم تفاقمت الأزمة أكثر والصيدليات كانت تسلم الأدوية بـ “القطارة” وكان الحل جيد”، منوهاً بأنه “اليوم نحن استوردنا أقل بنسبة 10% فقط مما استوردناه السنة الماضية، بالتالي لا يجب ان يكون لدينا ازمة حادة. اليوم الصيدليات لا تتسلم الأدوية منذ أكثر من 15 يوما”.
ولفت الأمين، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “السؤال الكبير الذي نسأله، صحيح أننا كنا في فترة هلع وتخزين أدوية من قبل الناس، ولكن هذا الهلع لا يؤدي لأزمة حادة. اليوم هناك احتمالين، إما أن الادوية مخزنة في مكان معين وينتظر مخزنوها رفع الدعم للإستفادة منها، وإما والارجح أن هناك تهريب للأدوية”، مشدداً على أن “التحقيق سهل إذا أردنا أن نفتحه، ويمكننا أن نرى الكمية التي استوردها المستودر والكمية التي باعها ولمن باعها، وكال هذا يظهر معنا”.
كما أكد أنه لا يمكنه “الدخول على المستورد لمعرفة كم استورد وكم باع، وهذه مسؤولية الدولة، كذلك بالنسبة للصيدليات أيضاً، نحن والوزارة واحد، والوزير دعا لاجتماع لهذا الموضوع وسيكون لدينا رأي واحد لفتح تحقيق”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقيب الصيادلة: الصيدليات فارغة.. والأرجح هناك تهريب للأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.