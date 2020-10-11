لبنان | “أطباء القوات”: الأسلوب المعتمد في الإقفال ليس منطقياً بسبب تداخل المناطق بعضها ببعض

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حزب القوات اللبنانية
أصدرت مصلحة الأطباء في القوات اللبنانية بياناً, أشارت فيه إلى أنه “نظرًا لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتخطي القدرة الإستيعابية للمستشفيات كافة، نطالب بإعادة دراسة قرار فتح المدارس، بخاصة أن عدداً كبيراً من طلاب المدارس المنوي فتحها سيحضرون من مناطق مقفلة، كما أن الخطر لا يكمن فقط بإصابة الطلاب، بل بإمكانية نقل العدوى الى الأهل والمسنين في المنازل”.
وناشدت “مصلحة الأطباء” في بيانها, وزارة الداخلية “للتشدّد بـ إستعمال الكمامات وكافة وسائل الوقاية التباعد الإجتماعي والتعقيم, ونعتبر أن الأسلوب المعتمد في الإقفال ليس منطقياً بسبب تداخل المناطق بعضها ببعض”.
وتابع البيان: “إما أن يتم إقفال كافة المناطق بشكل حازم، رغم الظروف الإقتصادية، وإما إبقاء البلد مفتوحاً وحجر كل مَن تُعتبر حالته الصحية خطرة الأمراض المزمنة، كبار السن وغيرهم, في منازلهم وعدم مخالطتهم، على أن تقوم البلديات بتأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم كافة، إلى أن تتمكن المستشفيات من إنهاء معالجة الحالات لديها وإعادة تأمين أسرّة لمصابين محتملين، خاصة وأن فصل الخريف قد بدأ.
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