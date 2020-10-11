لبنان | خلية الأزمة في قضاء طرابلس: 75 إصابة جديدة منها 51 في المدينة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أكتوبر 2020 08:11 مساءً - منذ 41 دقيقة

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء طرابلس ، في نشرتها اليومية، تسجيل 75 حالة إيجابية جديدة، خلال ال 24 ساعة الماضية، توزعت على الشكل التالي:

طرابلس: 51، الميناء: 15،البداوي: 6، والقلمون: 3.

وجددت دعوتها إلى “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

يشار إلى أن وزارة الصحة العامة قد أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1010 إصابات جديدة بكورونا و4 حالات وفاة بفيروس كورونا