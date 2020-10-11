لبنان | وزارة الصحة: أكثر من ألف إصابة و 4 وفيات بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

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آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2020 8:20 مساءً
وزارة الصحة العامة
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، “تسجيل 1010 حالات جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، جميعها محليّة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 53568 حالات”.
وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 459″، مشيرةً إلى أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 620، من بينها 176 في العناية المركّزة”. ولفتت إلى “أنّها أجرت 10069 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ”كورونا” خلال الساعات الـ24 الماضية”.
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