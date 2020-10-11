لبنان | قوى الأمن تعمم أوصاف ضحية انفجار الأشرفية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أكتوبر 2020 08:11 مساءً - منذ 42 دقيقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه بتاريخ 10-10-2020 حصل انفجار داخل محل شاغر في جادة الاستقلال في الأشرفية، نتيجة تسرب مادة الغاز، أدى إلى وفاة شخص كان موجودا داخل المحل، عمره حوالى 30 عاما، نحيف البنية، أسمر البشرة، مجهول الهوية وباقي المواصفات، نقلت جثته إلى براد مستشفى “أوتيل ديو”.

وطلبت المديرية العامة من الذين يعرفونه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن أحد أقاربه، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على أحد الرقمين: 328094-01 أو 328086-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، تمهيدا لتسليم الجثة إلى ذويها.

يشار إلى أن منطقة الاشرفية قد شهدت صباح أمس حريقاً جراء انفجار قارورة غاز، نتج عنه وفاة ضخص وجرح شخصين من المارين في الطريق.