كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أكتوبر 2020 08:11 مساءً - منذ ساعة واحدة الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز بعد تفضيلها ايران على المملكة العربية السعودية، خلال لقاء مع الاعلامي طوني خليفة في برنامجه “سؤال محرج” عبر “صوت بيروت انترناشونال” غرّد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز متهكماً “هذا يوم حزين لنا كسعوديين ..احفظوا هذا التاريخ العاشر من اكتوبر .. مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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