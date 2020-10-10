لبنان | بلدية زحلة – معلقة وتعنايل تقرر تمديد إجراءات الإغلاق لأسبوع آخر

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 01:12 مساءً - منذ 30 ثانية

قرر مجلس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل ما يلي:

“الإبقاء على نوادي السهر والأندية الرياضية والأكاديميات الرياضية مقفلة بشكل تام لأسبوع آخر، على أن تتخذ القرارات المناسبة لاحقا قياسا للنتائج العملية لهذا الإقفال، وكذلك منع كل المناسبات الاجتماعية والتجمعات والحفلات العامة والخاصة، والتي يمكن أن تتسبب بزحمة مواطنين، والسماح للمقاهي والمطاعم بإعادة استقبال الزبائن، ولكن بنسبة إشغال لا تتعدى 50 في المئة، على أن تزال 50 في المئة من الطاولات والكراسي بشكل كلي، ويترافق استقبال الزبائن مع إجراءات السلامة والوقاية التي يتحمل صاحب المؤسسة مسؤوليتها مباشرة، بالإضافة إلى منع تقديم النرجيلة وخدمتها منعا باتا والسماح للأسواق التجارية والمؤسسات الصناعية على مختلف أنواعها باستئناف نشاطها، مع تأكيد القرار السابق بتغريم كل صاحب مؤسسة لا يلتزم الكمامة أو يسمح بدخول الزبائن من دونها”.