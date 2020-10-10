لبنان | إصابتان جديدتان بفيروس كورونا ضمن فريق عمل تلفزيون لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2020 1:08 مساءً

أعلنت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد تسجيل إصابتَين جديدتَين بفيروس كورونا ضمن فريق عمل تلفزيون لبنان.

وقالت عبر تويتر: “للأسف عنا حالتي كورونا جداد ضمن فريق عمل تلفزيون لبنان. بتمنى الشفاء لكل المصابين وبطلب الوعي عند الجميع وخصوصًا عند اولادنا وشبابنا يللي كتير سهلة ينقلوا المرض لأهلن. الموضوع مش مزحة خلينا نسيطر على فيروس كورونا قبل ما هو يسيطر ويقضي علينا!”.

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يشار إلى لبنان يشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، إذ يسجل يوميا أكثر من ألف إصابة الأمر الذي يشي بخطر حقيقي يقترب منه لبنان يوما بعد يوم.

ويعيش لبنان في أزمة حقيقة نتيجة الارتفاع السريع بأعداد المصابين بكورونا رغم فرض اجراءات وقائية على مختلف المدن اللبنانية، إلا أن الأعداد لا زالت ترتفع بوتيرة جنونية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة أمس عن تسجيل 11 وفيات و1426 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.