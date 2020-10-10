لبنان | قائد الجيش أعطى التوجيهات الأساسية لانطلاق مفاوضات الترسيم البحري

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2020 12:55 مساءً قائد الجيش العماد جوزاف عون صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الاتي: “إنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اجتمع قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع الوفد المكلف ملف التفاوض لترسيم الحدود. وخلال الاجتماع، أعطى قائد الجيش التوجيهات الاساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا والممتد بحرا تبعا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. استنادا الى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية”.

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