لبنان | بيانات إدارة مخاطر الكوارث تُظهر احتمالاً كبيراً لارتفاع معدّلات الحرائق

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وحدة إدارة مخاطر الكوارث
أفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث عبر “تويتر”، أنّ “عوامل الطقس المسيطرة على لبنان منذ ثلاثة أيام من ارتفاع في درجات الحرارة وهبوب رياح جافة مترافقة بتدنٍّ نسبي في مستويات الرطوبة، الى اندلاع ما يوازي 125 حريقاً موزّعاً على الشكل الآتي:
72 حريقاً في المناطق العشبيّة، 40 حريقاً في الأحرج و13 في الأشجار المثمرة. أما في الـ 24 ساعة الاخيرة فقد اندلع ما يقارب 93 حريقاً قسم كبير منها من الغابات المعمرة.
وقد أظهرت بيانات مؤشر خطر اندلاع الحرائق المستقاة من المرئيات الفضائيّة التابعة للمنصة البيئيّة للإنذار المبكر لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية، احتمالاً كبيراً لارتفاع معدّلات الحرائق. هذه البيانات تمّ تعميمها عبر وحدة إدارة مخاطر الكوارث ووزارة الداخلية والبلديات على المحافظات والبلديات ذات الصلة”.
ونشرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث مع سلسلة التغريدات، الصور التالية:
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