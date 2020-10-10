لبنان | تمرين مشترك بين الجيش وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان

تمرين مشترك بين الجيش و اليونيفيل
صدر عن قيادة الجيش، البيان الآتي:
“نفذت وحدات من لواءي المشاة الخامس والسابع وفوج التدخل الخامس، بالاشتراك مع وحدات من قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان في منطقة الناقورة، تمريناً قتالياً باسم “العاصفة الفولاذية”، استمر لعدة أيام وتخلله رمايات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.
ويأتي هذا التمرين في إطار تفعيل التعاون الميداني بين الجانبين، ورفع مستوى جهوزية الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني”.
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