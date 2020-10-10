بلدية كفرحزير
حذرت بلدية كفرحزير في بيان، من “خطورة اندلاع الحرائق وتمددها نتيجة الرياح الناشطة والإرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في مختلف المناطق”.
وطلبت من جميع الاهالي التنبه أثناء العمل أو التنقل في مختلف الأراضي الزراعية والأحراج، كما شددت على “منع إشعال النار مهما كانت الأسباب”، وطلبت من مالكي الأراضي “مراقبة عمالهم ومنعهم من استعمال النار أثناء عملهم في الأراضي”.
ودعت الجميع إلى “التحلي بالمسؤولية والوعي وإبلاغ البلدية عن أية حرائق مهما كان حجمها”، مؤكدة أن “جميع عناصر البلدية وأجهزتها وضعت في حال جهوزية للتدخل عندما تدعو الحاجة”.
كما، حذرت الصيادين من “إشعال النار أثناء الصيد ومن اطلاق النار العشوائي على أهداف جامدة، مما قد يتسبب باندلاع الحرائق”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية كفرحزير: للتحلي بالمسؤولية والوعي والإبلاغ عن أية حرائق مهما كان حجمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.