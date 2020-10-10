لبنان | بلدية كفرحزير: للتحلي بالمسؤولية والوعي والإبلاغ عن أية حرائق مهما كان حجمها

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 20 دقيقة

حذرت بلدية كفرحزير في بيان، من “خطورة اندلاع الحرائق وتمددها نتيجة الرياح الناشطة والإرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في مختلف المناطق”.

وطلبت من جميع الاهالي التنبه أثناء العمل أو التنقل في مختلف الأراضي الزراعية والأحراج، كما شددت على “منع إشعال النار مهما كانت الأسباب”، وطلبت من مالكي الأراضي “مراقبة عمالهم ومنعهم من استعمال النار أثناء عملهم في الأراضي”.

ودعت الجميع إلى “التحلي بالمسؤولية والوعي وإبلاغ البلدية عن أية حرائق مهما كان حجمها”، مؤكدة أن “جميع عناصر البلدية وأجهزتها وضعت في حال جهوزية للتدخل عندما تدعو الحاجة”.

كما، حذرت الصيادين من “إشعال النار أثناء الصيد ومن اطلاق النار العشوائي على أهداف جامدة، مما قد يتسبب باندلاع الحرائق”.