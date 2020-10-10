لبنان | عيتاني: عمودين أساسيين في مبنى طريق الجديدة تضررا.. ونعمل على حمايته من الانهيار

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أنّ عمودين أساسيَن في مبنى طريق الجديدة تضررا بشكل كبير، لافتًا إلى أنّ البلدية تعمل على ازالة الردميات وتدعيم المبنى لحمايته من الانهيار.

وقال عيتاني في لقاء مع LBCI: “لا خوف على سلامة المباني المحيطة بالمبنى الذي انفجر فيه خزان البنزين في طريق الجديدة”.

وكان خزان بنزين في منطقة أبو شاكر في الطريق الجديدة في بيروت قد انفجر مساء أمس الجمعة ما أدّى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى نُقلوا إلى مستشفى المقاصد القريبة من مكان الانفجار.

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بحسب آخر المعلومات، عُلم أن “هناك ٣ جثث متفحمة في مستشفى المقاصد، الاولى لشخص من الجنسية السورية، الثانية يُعتقد انها تعود لصهر صاحب خزّان البنزين والمستودع، أما الجثة الثالثة فهي لشخص يعمل في مجال الحدادة وكان يعمل داخل المستودع. ”

وأشارت المعلومات الى أن “المبنى الذي وقع فيه الانفجار يقطنه س. ح. وهو لبناني لا يزال مفقوداً، ومن بين الجرحى أيضاً، هناك ع.ا.ح. وهو سوري الجنسية، ولا يزال في غرفة العمليات ويعاني من كسر في الجمجمة ورضوض، أما ناطور المبنى بنغلادشي الجنسية، فهو ايضا مصاب وحالته

وكان عناصر الدفاع المدني قد انتشلوا طفلتين على قيد الحياة من مكان الانفجار.حرجة.

وكان لافتا ما قاله أحد الشبان من أمام مستشفى المقاصد لـ”الجديد” الذي كان يبحث عن جاره وهو يعمل كحدّاد وقال: “أخبرتنا زوجته أنّه جرى استدعاؤه إلى مكان وقوع الانفجار بهدف التلحيم وقد اختفى أثره ولم نتمكن من العثور عليه حتى اللحظة”.