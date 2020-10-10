لبنان | خلية الأزمة في زغرتا: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة زغرتا علنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 16 حالة إيجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي: – زغرتا: 6 – مجدليا: 1 – مزيارة: 2 Advertisements – كفرزينا: 2 – مرياطة: 2 – ارده: 1 – كفردلاقوس: 2 وجددت الخلية التأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

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