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آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2020 9:29 صباحًا
لم تهدأ الحرائق التي اندلعت مساء أمس جراء انفجار خزان للمحروقات في منطقة طريق الجديدةـ الذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات، حتى استفاق سكان منطقة الأشرفية اليوم على صوت انفجار قوي دوى في المنطقة.
وفي التفاصيل فقد وقع انفجار في منطقة الأشرفية عند الساعة السابعة والثلث صباحا داخل أحد المطاعم المقفلة، جراء انفجار قارورة غاز.
وهرعت سيارات الاسعاف إلى المنطقة لاطفاء الحريق، بعد ان الحق ضراراً كبيراً بالمبنى وفرضت الاجهزة الامنية طوقاً حول المكان وفتحت تحقيقاً.
وكشف الامين العام للصليب الاحمر جورج كتانة لـ”صوت كل لبنان” عن نقل جثة من داخل مكان انفجار قارورة الغاز في الاشرفية واصابة شخصين من المارة بجروح طفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصور: انفجار الأشرفية.. محاولة لإطفاء الحريق ونقل جثة وإصابة شخصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.