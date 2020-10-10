لبنان | بالصور: انفجار الأشرفية.. محاولة لإطفاء الحريق ونقل جثة وإصابة شخصين

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2020 9:29 صباحًا

لم تهدأ الحرائق التي اندلعت مساء أمس جراء انفجار خزان للمحروقات في منطقة طريق الجديدةـ الذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات، حتى استفاق سكان منطقة الأشرفية اليوم على صوت انفجار قوي دوى في المنطقة.

وفي التفاصيل فقد وقع انفجار في منطقة الأشرفية عند الساعة السابعة والثلث صباحا داخل أحد المطاعم المقفلة، جراء انفجار قارورة غاز.

وهرعت سيارات الاسعاف إلى المنطقة لاطفاء الحريق، بعد ان الحق ضراراً كبيراً بالمبنى وفرضت الاجهزة الامنية طوقاً حول المكان وفتحت تحقيقاً.

Advertisements

وكشف الامين العام للصليب الاحمر جورج كتانة لـ”صوت كل لبنان” عن نقل جثة من داخل مكان انفجار قارورة الغاز في الاشرفية واصابة شخصين من المارة بجروح طفيفة.