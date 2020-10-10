لبنان | الأونروا توضح: إجمالي الإصابات هو 1369 حالة في مخيمات اللاجئين والوفيات 38

الأونروا
اوضح مكتب الاعلام للاونروا في بيان أرقام اصابات كوفيد -19 في أوساط اللاجئين الفلسطينيين وجاء في البيان:
“الى الزملاء الإعلاميين الكرام، تود “الأونروا” أن توضح أن هناك بعض الأرقام غير الدقيقة حول الإصابات بفيروس كورونا في أوساط اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في لبنان يتم تناقلها في الآونة الأخيرة وهذه الأرقام تثير البلبلة والقلق .
أن الأرقام التي تنشرها “الأونروا” مبنية على أحدث الإحصاءات ونتائج الفحوصات التي تتم بالتنسيق الكامل والوثيق مع وزارة الصحة العامة في لبنان ، وبناء عليه ، يرجى استقاء المعلومات من مصادرها والإمتناع عن نشر أي أرقام مغلوطة وغير دقيقة تجنبا لأي لغط.
وفي ما يلي،آخر الاحصاءات المتعلقة بأوساط اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها حتى تاريخ 8 تشرين الأول 2020 :
اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ شباط 2020 : 1369.
اجمالي عدد المتعافين : 899.
اجمالي عدد الوفيات : 38.
اجمالي الحالات النشطة حاليا : 432″.
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