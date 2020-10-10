لبنان | في قلب بيروت.. انفجار خزان للمازوت يوقع 4 قتلى وعشرات الجرحى

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2020 12:00 صباحًا

هز انفجار مساء اليوم قلب العاصمة بيروت قرب ساحة أبو شاكر في منطقة طريق الجديدة، وعلىالفور هرعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني لإطفاء الحرائق التي اندلعت عقب الانفجار، ولإسعااف المصابين.

وفي حصيلة أولية فقد ارتفع عدد ضحايا انفجار خزان مازوت في منطقة طريق الجديدة إلى 4 أشخاص، وذلك بعدما تمّ سحب جثة جديدة من تحت الأنقاضو في محلة الرفاعي – ساحة أبو شاكر.

وذكرت مصادر أنّ “عدد الجرحى جراء الانفجار في مستشفى المقاصد يتزايد، وقد تجاوز الـ20″، موضحة أنه “تم إسعاف عدد من عناصر الدفاع المدني الذين تعرّضوا للاختناق”.

وأشارت إلى أن “فرع المعلومات أوقف صاحب خزان المازوت الذي انفجر في الطريق الجديدة بعدما نُقل إلى المستشفى بسبب حالة اختناق”.

كما ذكرت أنّ “موقوفا يُدعى ع. سوبرة أكد أن الانفجار ناتج عن كمية من مادة البنزين كان يقوم بتخزينها للاستعمال الخاص لشركته التي تعمل في مجال الهواتف الخلوية وأجهزة الشحن أيّ powerbank”.

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وقال أحد سكان المبنى الذي وقع فيه الانفجار أنّ “الانفجار وقع في خزان مازوت مخصّص لتشغيل مولد كهربائي بعدما وقع عطل فيه”.

ووفقاً للإعلام المحلي، فإنّ “التحقيق يجري حالياً في ما إذا كانت هناك مواد متفجرة في المستودع حيث وقع الإنفجار”.

بدوره، أعلن محافظ بيروت مروان عبود “أنّ “عملية إخلاء السكان في مكان انفجار الطريق الجديدة ما زالت مستمرة والحريق لم يعد يشكل خطراً وبات قابلاً للسيطرة عليه”، وقال: “طلبنا سابقاً من الأهالي الإبلاغ عن الأماكن الخطرة الموجودة قرب المنازل وتوصلنا إلى تحديد نحو 100 مكان خطر لكن هذا المبنى لم يبلغنا أحد عنه”.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عبر “تويتر”: “الطريق الجديدة الليلة منكوبة بهذا الانفجار الذي أضاف معاناة جديدة إلى أهلنا في هذه المنطقة العزيزة..ما حصل هو أقرب إلى الكارثة.

وأضاف دياب: طلبت من الهيئة العليا للإغاثة التحرك فوراً لتقييم الاضرار ومساعدة المتضررين، أسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.