لبنان | اتحاد بلديات قضاء صور يعلن عن تسجيل 27 إصابة جميعها لمقيمين مخالطين

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء بأنه تم اليوم تسجيل 27 إصابة ب covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وجميع الإصابات لمقيمين مخالطين بينهم 5 إصابات من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي:الرشيدية 4، ديرقانون النهر 3، القليلة 3،

صور 2، العباسية 2، البرج الشمالي 2، معروب 2، عين بعال 1، قانا 1، البرغلية 1،المالكية 1، طيرفلسية 1،المساكن 1،الحوش 1، البازورية 1، معركة 1.

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كما سجل اليوم حالة وفاة لمصابة بـ covid -19 تعاني أمراضا مزمنة.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 1175 مصابا. توزعوا على الشكل التالي:203 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)، 972 حالة محلية (968 حالة من المخالطين ) بينها 160 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و33 حالة من التابعية السورية و3 حالات من التابعية العراقية، 113 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، (17 حالات وفاة محلية)، وقد تماثل 433 منهم الى الشفاء بشكل تام .

إن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل.