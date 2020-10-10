لبنان | بعد تجدد الحريق في بلدة باتر… نداء لوكالة داخلية “التقدمي” للمساعدة

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اندلاع الحرائق في أماكن عدة في لبنان
صدر عن وكالة داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي ما يلي:
بعد تجدد الحريق في بلدة باتر الشوف، وخروجه عن السيطرة، نناشد أهلنا الكرام، أصحاب النخوة والمروءة، وكل من يملك صهريج ماء، في البلدات المجاورة، التوجه فورا إلى بلدة باتر للمساعدة على إخماد الحريق، ولكم جزيل الشكر… حمى الله قرأنا وأهلنا من خطر الحرائق.
الجدير بالذكر أن لبنان يعاني منذ أكثر من يومين من اندلاع الحرائق في مختلف المناطق اللبنانية بسبب ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح التي ساهمت في تمدد النيران الى الأشجار والغابات والغطاء النباتي ككل.
وفي هذا الغطار عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خريطة لتوقعات خطر الحرائق بحسب المناطق في اليومين القادمين بتاريخي 10 و11 تشرين الاوّل 2020.
وحذّرت المديرية من اشعال النيران في الاماكن الحرجيّة والزراعيّة والغابات.
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