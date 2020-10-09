لبنان | إسرائيل تكشف عن فريقها في مفاوضات ترسيم الحدود

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2020 12:11 صباحًا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس أنّ المباحثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان تبدأ في 14 تشرين الأول، وذلك في معرض كشفها عن فريقها إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان الخميس إنّ المباحثات تبدأ في “14 تشرين الأول” في مركز اليونيفل في الناقورة.

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وسيتألف الوفد الإسرائيلي من ستة أعضاء بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد أكد مطلع هذا الشهر أن لبنان واسرائيل طلبا من الولايات المتحدة ان تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية وهي تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه من أجل إدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن.

وأعلن بري عن اتفاق الإطار للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية ومعالجة التحفظات عند الحدود البرية لافتا الى ان التفاوض يحصل بواسطة الأمم المتحدة وبرعاية أميركية.