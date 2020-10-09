لبنان | إستمرار الحريق في غابات سفينة القيطع وجوارها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

ذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في غابات سفينة القيطع وجوارها في عكّار لا يزال مستمرا حتى الان والنار تقضم المزيد من الاراضي الحرجية.

وناشد اهالي ضهور السفينة والجوار الجهات المعنية ارسال تعزيزات اضافية للمساهمة في عملية اهماد النار التي تسعرها سرعة الرياح الجافة وارتفاع درجات الحرارة لتمتد الى خراج بلدتي عيون السمك وبزال.

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ولا يزال عناصر الدفاع المدني يحاولون جاهدين السيطرة على الحريق وسط ظروف صعبة جدا.

يشار إلى أن فرق من الدفاع المدني أخمدت العديد من من الحرائق في بلدات عدة اليوم، وسط دعوات لفتح تحقيقات سريعة وتحديد الأسبابا التي أدت لذلك.