لبنان | بهاء الحريري: سعد أخي وأحبه حتى لو إختلفت رؤيتنا السياسية للأمور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2020 11:08 مساءً الشيخ بهاء الحريري غرّد الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته الرسمية على “تويتر” قائلاً “سعد الحريري أخي وأحبه أيضاً و هذا الأمر لن يتغير لأي سبب وسنبقى عائلة واحدة حتى لو إختلفت رؤيتنا السياسية للأمور فقد تربينا في منزل يؤمن بإختلاف الآراء”.

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