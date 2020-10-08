لبنان | عبر ZOOM.. المدير العام للاقتصاد والتجارة اجتمع مع الملحقين الاقتصاديين في الخارجية

الدكتور محمد أبو حيدر
اجتمع المدير العام للاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر مع الملحقين الاقتصاديين في وزارة الخارجية والمغتربين عبر تطببيق ZOOM، بحضور مدير الشؤون الاقتصادية في الخارجية السفير بلال قبلان، المستشار المكلف بشؤون الملحقين الاقتصاديين طلال ضاهر، ومنسقة السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد ريان دندش.
وأفاد بيان لأبو حيدر أن خلال الاجتماع تم “البحث في سبل الاستفادة من انتشارهم في العديد من البلدان حول العالم، وبالتالي من دورهم الاساسي والمهم لناحية المساهمة في عملية النهوض الاقتصادي، خصوصا على صعيد الاصلاحات الواردة في الخطة الاقتصادية وزيادة الصادرات والاستثمارات”.
ولفت إلى أنه “من أبرز نتائج هذا الاجتماع، الاتفاق على اجراء اجتماعات دورية يتم من خلالها وضع خطط عمل عملية وواقعية لضمان الاستفادة من الملحقين الاقتصاديين وخبراتهم خدمة للبنان واقتصاده”.
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