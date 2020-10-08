لبنان | كيف توزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على المناطق اللبنانية؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 6 دقائق

أعلنت ​وزارة​ ​الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1367 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا​ المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 49744 حالات. كما أفادت عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد لاتراكمي لل​وفيات​ الى 439.

ونشرت وزارة الصحة تقريرها اليومي حول الإصابات لفيروس كورونا، وكيف توزّعت هذه الإصابات على المناطق.