لبنان | كيف توزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على المناطق اللبنانية؟

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تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 1367 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 49744 حالات. كما أفادت عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد لاتراكمي للوفيات الى 439.
ونشرت وزارة الصحة تقريرها اليومي حول الإصابات لفيروس كورونا، وكيف توزّعت هذه الإصابات على المناطق.
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