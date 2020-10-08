لبنان | رئيس بلدية ببنين العبدة يُطلق صرخة لمواجهة تداعيات “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 34 دقيقة

توجه رئيس بلدية ببنين – العبدة كفاح الكسار إلى جميع اهالي من توفوا بوباء الكوفيد 19، بخالص التعزية والمواساة، وقال: “نتحدث والحسرة تأكلنا عندما نرى المزيد من الإستهتار واللامبالاة في التعاطي مع هذه الحقيقة المرة، فمنذ أشهر بكينا وأدمعت عيوننا واليوم تدمع قلوبنا، عندما نشاهد قوافل من سيارات الإسعاف يوميا، ففي كل يوم يطالعنا هذا الفيروس بضحية جديدة، فليس لنا الا ان نجدد مرة أخرى التحذير، بأن يؤخذ هذا الأمر على محمل الجدية، خصوصاً ان التعاطي مع هذه الظاهرة المرة في لبنان جدا بسيط. ولذلك أناشد الجميع بالإستماع الى النصائح الطبية لتفادي الوقوع في محاذير هذا المرض الخطير”.

وناشد الكسار وزير الصحة، وروؤساء إتحادات البلديات، وجميع المرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية، ان “يباشروا بالتواصل مع معالي وزير الصحة، لإنشاء قسم في المستشفى الحكومي، يختص بتوضيب المتوفين بفعل فيروس الكورونا، سواء على الطريقة الإسلامية أو المسيحية، وأن يسلم الى ذويه جاهزا للدفن، كي نتفادى حجة الأهل في عملية توضيبه في بيته، حيث يقوم أهله بالغسل والتكفين وغير ذلك، مما يعمل على إنتشار الوباء، حيث يتم تجاهل جميع الإجراءات الطبية والتدابير الصحية اللازمة لهذا الأمر، وبذلك نكون قد أسهنا إسهاما مرا في نشر هذا الوباء”.

وتابع: “لا ألوم الناس عندما يضطرون الى أخذ ذويهم الى البيت وتجهيزهم للدفن، فليس هناك من بديلٍ، ولا أحد يقبل بأن يدفن ذويه بطريقة غير لائقة، ومن هنا أناشد إخواني روؤساء إتحادات البلديات، أن يتداعو الى إجتماعٍ سريعٍ جدا مع ممثلي المرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية في عكار، حتى يتواصلوا بعدها مع وزير الصحة، للسماح لهم بإنشاء هذا القسم في مستشفى عبد الله الراسي الحكومي، وأن يتم إختيار فريق متخصص من شابات وشبان لتوضيب المتوفى وتجهيزه بحسب الأصول، ليأخذوه أهله جاهزا ويدفن بطريقة لائقة تقطع أي سبب لأخذه الى البيت وعم الفوضى”.