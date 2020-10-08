لبنان | حرائق تشرينية في عدة بلدات.. ودعوات للتحقيق بالأسباب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - اخمدت فرق من الدفاع المدني العديد من من الحرائق في بلدات عدة اليوم، وسط دعوات لفتح تحقيقات سريعة وتحديد الأسبابا التي أدت لذلك.

فقد عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد خريق حريقاً شبَّ داخل منزل في معاصر الشوف، كذلك أحمدوا حريقاََ شب في نفايات داخل ورشة على سطح احد الأبنية السكنية في الاشرفية – بيروت.

وفي جبل فغري – دوما لا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق شب مساء اليوم.

وفي بلدية فنيدق ، أعلنت البلدية في بيان لها أن حرائق الغابات في خراج بلدة فنيدق في الأسابيع الماضية، قد ادت الى خسائر كبيرة في الثروة الحرجية لم تشهد البلدة مثيلا لها منذ عقود. وعلى الجميع في بلدة فنيدق أن يعرف أن منطقتنا نادرا ما يحصل فيها هذا النوع من الحرائق، فعلى الرغم من موجات الحرائق التي تضرب لبنان بين الفينة والأخرى فإن منطقتنا كانت بعيدة عن مثل هذه الكوراث، وهو ما يدعونا للتساؤل عن إمكانية أن تكون هذه الحرائق مفتعلة تلبية لأغراض بعض المغرضين”.

ودعت البلدية والأهالي “الأجهزة الأمنية إلى التحقيق في مسببات الحرائق الأخيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعرفة المتسببين فيها وتقديمهم إلى العدالة، كما يهمنا أن نذكر بالمسؤولية التي تتحملها الدولة اللبنانية على مدار عقود في إهمال هذه المنطقة وحرمانها من الخدمات الأساسية وعدم إنشاء مركز للدفاع المدني فيها، وعدم إعداد خطة طوارئ لإطفاء الحرائق، نتيجة الإهمال المتراكم من المسؤولين”.

وشكرت البلدية “الدفاع المدني الذي حاول جاهدا العمل على الإطفاء الحرائق وتحديدا المدير الإقليمي خضر طالب والشباب المتطوعين في مركزي الصدقة وبزبينا، والشكر موصول إلى قيادة الجيش متابعته الحرائق وإرسال عناصره للمساعدة، وكذلك أيضا إلى الشباب من بلدتنا فنيدق الذين يهبون دائماً وقت الحاجة للمساندة في إطفاء الحرائق حيث أصيب عدد كبير منهم أثناء الإطفاءفي الأسابيع الأخيرة”.

كما دعت “الدولة إلى تعويض المزارعين عن الخسائر التي لحقت بمزارعهم نتيجة الحرائق الأخيرة، إذ يعتمد أغلبهم على الزراعة مصدرا وحيدا للدخل”.

وأحصت المركزية، حرائق اليوم على الشكل التالي:

إندلعت حرائق كبيرة في حقول الزيتون في بلدة عين المير قضاء جزين. والعمل جار على اخمادها.

القبيات: توازيا إندلع حريق في بلدة القبيات بالقرب من المنازل، بسبب إرتفاع درجات الحرارة، التهم أعشابا يابسة وأشجارا مختلفة، عمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في المنطقة على إخماده قبل وصوله الى المنازل والى الأراضي المجاورة والمشجرة”.

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السويسة: كما إندلع حريق في خراج بلدة السويسة التهم الاعشاب اليابسة وامتد ليطال أشجارا من الزيتون وأشجارا مثمرة متنوعة، وسارع عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في المنطقة الى مكان الحريق وعملوا على حصره وإخماده قبل وصوله الى الأراضي المجاورة والمشجرة، ثم عملوا على تبريد رقعة الحريق خوفا من تجددها.

مشمش: وأخمد عناصر ومتطوعو الدفاع المدني حريقا إندلع في بلدة مشمش التهم أعشابا يابسة وأشجارا مختلفة.

بعبدات: في سياق متصل اخمد عناصر من الدفاع المدني عصر اليوم حريقاَ شب في أعشاب يابسة واشجار حرجية وامتد ليطال سيارة ودراجة نارية بالقرب من رقعة الحريق في بعبدات.

الشوف: كذلك اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٧:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٠/١٠/٠٨ حريقاً شبَّ داخل منزل في معاصر الشوف. توازياً عمل العناصر على انقاذ مصابة من التابعية السورية وإخراجها من المنزل بعد أن تعذّر عليها ذلك بسبب إصابة تعرضت لها من جراء الحريق. فيما تولت جهات اخرى نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

صور: الى ذلك عملت فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية على إخماد حريق كبير إندلع في بلدة وادي جيلو شرق صور.

وحالت سرعة التدخل لفرق الإطفاء والإسعاف هذه من وصول النيران إلى المنازل.

الضنية: في غضون ذلك أخمد عناصر الدفاع المدني في الضنية بعد ظهر اليوم، ثلاثة حرائق تسبب بها ارتفاع درجات الحرارة، وتشكل طبقة كثيفة من أوراق الشجر اليابسة في الأحراج والبساتين، ومخلفات ومكبات نفايات عشوائية في أغلب الأماكن التي اندلعت فيها الحرائق. فقد أخمد عناصر الدفاع المدني حريقا اندلع في بلدة ديرنبوح أتى على أعشاب يابسة وأشجار حرجية. وفي محلة حقليت ببلدة بخعون، أخمد حريق شب في أشجار حرجية وبساتين زراعية، واقترب من المناطق السكنية. وفي بلدة سير تمكن عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في أعشاب يابسة وأشجار حرجية ومثمرة.

دوما البترون: على خط آخر شب مساء اليوم حريق في جبل فغري في دوما – البترون. وتعمل فرق على الاطفاء على اخماد الحريق.

النبطية: وفي النبطية عملت فرق من الدفاع المدني من مركز النبطية الإقليمي، على إخماد نحو 80 في المئة من الحريق الذي اندلع في خراج بلدة يحمر الشقيف، وتمت محاصرة النيران ضمن بقعة في الوادي.

بقسطا: الى ذلك شب حريق في مستودع لقطع السيارات في منطقة الإفراز العراقي في بقسطا. وعلى الفور حضرت شرطة بلدية بقسطا وعناصر سرية إطفاء بلدية صيدا وقاموا بإخماد الحريق الذي اقتصرت اضراره على الماديات. وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابسات الحادث.