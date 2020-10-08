لبنان | رئيس بلدية يرفض اقفال البلدة لأن عدد النتائج الايجابية ضئيل جدا

بلدية الشياح
اوضح رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس ان الارقام المقدمة من وزارة الصحة عن المصابين من بلدية الشياح غير صحيحة واغلبها من المناطق المجاورة وقدم ملفا خطيا بذلك وطلب من وزارة الداخلية تحديد جغرافية مناطق المصابين.
وقال:”قدمت وزارة الصحة 750 فحص PCR” شاكيا من “تأخير النتائج”.
ورفض غاريوس اقفال البلدة لأن عدد النتائج الايجابية ضئيل جدا، داعيا وزارة الصحة الى الاعلان عن منطقة نطاق المصابين والتوافق على اقفال محيط جغرافي وليس بلدات متداخلة.
وتعهد رئيس البلدية بارسال كتاب للنائب فادي علامة يشرح فيه كل النقاط التي ينوي اثارتها مع اللجنة النيابية.
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