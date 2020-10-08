لبنان | بري: قوانين الانتخابات السابقة مؤامرة على مستقبل لبنان إلا الاقتراح الحالي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ 7 ثواني

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الآتي:

“كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن اعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان ما عدا الاقتراح الحالي. أقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الآخر”.

بيان بري جاء رداً على تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والذي قال: ”برسم المزايدين لولا وجودنا في المجلس النيابي لكانت مرت بالأمس مؤامرة قانون الانتخاب”.

في سياق متصل، أكد رئيس لجنة الادارة والعدل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان ان الأولوية اليوم هي لمعالجة المشاكل التي تهم الناس وتشكيل حكومة من اختصاصيين وذات مهمة محددة وفيها مداورة.

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واعتبر عدوان من مجلس النواب أنه بعد جهد طويل استعطنا تصحيح التمثيل الذي عانينا منه في المجلس النيابي على مدى سنوات في قانون الانتخابات ونحن مع الإبقاء على هذا القانون ونحن نطالب بانتخابات مبكرة على هذا القانون.

وقال، “موقفنا واضح بأن الأولوية الأولى لتشكيل حكومة ذات مهمة محددة وبعد التشكيل الأولوية لمعالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية وبعدها القيام بإصلاحات سريعة لتنفيذ الخطة الحكومية للنهوض بوضع الدولة”.

وأضاف، “فوجئنا بطرح جديد حول إنشاء مجلس الشيوخ ويتم طرح تغييرات جوهرية على النظام في حين أن دستورنا واضح”.

وشدد عدوان على أن هذه الأولويات كل الناس تريدها ومع ذلك من مهام الحكومة التحضير لانتخابات نيابية على القانون الحالي.